Le Conseil ordinaire des ministres s’est tenu le jeudi 12 octobre 2023 au Palais Mohamed V. À cette occasion, le président de la transition a interpellé les membres du gouvernement sur l’utilisation de l’argent du contribuable à travers les événements qu’ils organisent.

Dans son compte rendu, le porte-parole du gouvernement a rapporté que le président Mamadi Doumbouya «a déploré la fréquence des fêtes et des événements qui mobilisent les membres du gouvernement et le Premier ministre».

Selon Ousmane Gaoual Diallo, il y a énormément d’événements, soit des séminaires ou des rencontres internationales que les ministres organisent et convient d’autres ministres. Chose que le colonel dénonce. C’est pourquoi le chef de la junte demande aux membres du gouvernement d’avoir une planification pour qu’ils puissent à la fois optimiser leurs déplacements et répartir qui va à quel événement et permettre au Premier ministre de ne pas être sollicité systématiquement pour être présent à tous les événements.

« Donc il a demandé une meilleure organisation des plannings de ces événements auxquels les ministres sont choisis parce que sinon ça laisse énormément de vide lorsque vous devez participer à toutes les activités de vos collègues. Ça prend beaucoup de temps de travail et donc il demande d’avoir une meilleure organisation de cela et d’avoir toujours à l’esprit que c’est l’argent du contribuable que nous utilisons dans toutes les activités que nous faisons», rapporte le porte-parole du gouvernement.