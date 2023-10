Dans une déclaration publiée, ce vendredi 13 octobre 2023, l’association Presse Solidaire a apporté son soutien au Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) qui a appelé à une manifestation, le 16 octobre 2023, contre les restrictions des sites internets Guineematin.com et Inquisiteur.net.

Déclaration de soutien à la manifestation du SPPG

L’association Presse Solidaire observe avec une vive inquiétude la détérioration de la liberté de la presse en Guinée. Cette détérioration se manifeste par la restriction des sites d’information Guineematin.com depuis le 15 août et d’Inquisiteur.net depuis le 1er septembre.

Face à ces restrictions, qui représentent une violation flagrante de la liberté de la presse dans notre pays, le Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée (SPPG) a lancé un appel à manifester le lundi 16 octobre 2023, afin d’exiger la levée des restrictions injustement imposées à ces deux médias.

Presse Solidaire, fidèle à sa vocation, apporte son soutien indéfectible au SPPG et encourage vivement ses membres, ainsi que l’ensemble des professionnels des médias, à répondre massivement à cet appel en faveur de la défense de la liberté de la presse en Guinée.

La liberté de la presse et d’expression représente un droit fondamental inaliénable, qui ne saurait être restreint par quiconque, et ce, quelle que soit la justification avancée. C’est pourquoi Presse Solidaire se tiendra aux côtés de tous ceux qui luttent ardemment pour l’enracinement d’une véritable liberté de presse et d’expression dans notre pays, laquelle constitue un élément essentiel des droits humains.

Vive la liberté de la presse !

Vive la démocratie et l’État de droit en Guinée !