Pour exiger la libération de ce qu’il appelle « les otages politiques » et le retour rapide du pays à l’ordre constitutionnel en Guinée, le FNDC appelle à manifester les 18 et 26 octobre prochain.

Au sein des partis et coalitions politiques, le Front national pour la défense de la constitution ne manque pas de soutien pour son mot d’ordre.

Diabaty Doré président du parti Rassemblement pour la République appelle ses militants à être solidaires de ces manifestations.

« Moi je suis membre fondateur du FNDC c’est parce que nous avons accompagné notre leader aux élections on a été exclu. Mais je pense que vu le contexte actuel nous serons obligés à soutenir le mot d’ordre parce que la transition doit être rectifier l’agenda caché des militaires commence à être dévoilé. Aujourd’hui personne n’a aucune visibilité de notre transition je crois que tout bon guinéen doit accompagner la manifestation la transition ne doit pas être un mandat je demande à tous les militants et sympathisants de mon parti parce que l’ANAD doit se retrouver le quatuor doit se retrouver pour donner un seul mot d’ordre pour décider si oui ou non il faut soutenir mais je demande à mes militants », a lancé le leader politique président du RPR.