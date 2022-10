Poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, malversations financières et blanchiment de capitaux, l’ancien directeur général du Fonds d’Entretien Routier (FER), Souleymane Traoré a obtenu une liberté sous caution, ce jeudi 13 octobre 2022, devant la chambre de contrôle de l’instruction de la CRIEF.

Le parquet spécial avait indiqué que plus de 10 milliards de francs guinéens ont été retrouvés dans un compte appartenant à Souleymane Traoré et un autre en devises étrangères contenant trois cent quatre-vingt-sept mille dollars (387 000 $). En plus des comptes personnels, ses deux enfants mineurs avaient un compte crédité de soixante onze mille sept cent trente deux Euros (71 732 €).

Selon nos informations, l’ancien DG du Fer, Souleymane Traoré est astreint au paiement de 10 milliards de francs guinéens dans un délai d’un mois et la moitié a déjà été payée.