La chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) rendra ce jeudi 13 octobre, son verdict suite à l’appel interjeté par le procureur spécial, Aly Touré contre l’ordonnance de mise en liberté provisoire sous caution de Dr Ibrahima Kassory Fofana.

La première chambre de l’instruction de la Cour rendra son verdict. Elle avait examiné l’appel du procureur spécial, Aly Touré, le 7 octobre dernier, contre l’ordonnance de mise en liberté de Dr Ibrahima Kassory Fofana, astreint au paiement d’une caution de 3 milliards de francs guinéens.

Les partisans de l’ancien premier ministre et par ailleurs président du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel et ses avocats espèrent, le voir libre dans la journée de ce jeudi. «L’ordonnance était bien motivée…», avait avait indiqué me Sidiki Bérété, vendredi dernier.

Il convient de rappeler enfin que Dr Ibrahima Kassory Fofana et beaucoup de ses anciens collaborateurs accusés de détournement de deniers publics, croupissent en prison, depuis maintenant 6 mois et 7 jours.