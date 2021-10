Depuis son retour au bercail après plus d’une année d’absence, c’est la deuxième fois que le juriste Mohamed Camara livre sa lecture de la situation politique guinéenne marquée par la transition en cours dans le pays.

Pour ce mercredi 13 octobre 2021, l’ancien chef de cabinet du ministère des affaires étrangères n’a pas caché sa disponibilité à accompagner les nouvelles autorités pour la réussite de la transition, au cas où ses compétences seront sollicitées.

« (…)Ce n’est même pas une question qu’on doit me poser. Certains même me posent la question et le séjour, je suis pas en séjour dans mon pays, je suis de retour dans mon pays il faut que cela soit clair », a expliqué le juriste dans les « Grandes Gueules ».

« Donc, quand les autorités me mettront à un endroit je vais assumer avec toute la sincérité requise et le respect dû à leur rang et je contribuerai avec l’esprit d’équipe. Mais avec ma capacité contributive, avec un management et une équipe nécessaire parce qu’une seule personne ne peut pas », a enchaîné Mohamed Camara.