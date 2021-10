Existante en Guinée depuis début 2020, la société turque Karpowership continue d’apporter des soutiens au pays à travers des dons de valeurs à plusieurs entités. Après deux actions de dons de vivres pendant le mois de ramadan 2020 et le mois de ramadan 2021, elle a aussi offert d’importants lots de matériels sanitaires et autres consommables de laboratoire, à l’Institut national santé publique ce mardi 12 octobre, à Conakry.

Ces dons stockés dans dans différents cartons, sont entre autres : 3000 masques FFP2;3000 Masques anti-poussière; 3000 gants latex L;3000 gants latex M et 400 Combinaisons.

En procédant à la remise de ce cadeau, le Directeur général de Karpowership s’est montré reconnaissant dans un pays où le peuple possède une hospitalité et un accueil très chaleureux.

«C’est pourquoi on est en train de travailler dur notamment avec nos partenaires d’EDG et le ministère de l’énergie pour trouver un accord de partenariat à long terme qui permettrait aux citoyens guinéens d’avoir de l’électricité en permanence. Et à l’Etat guinéen de faire des grands pas vers la réalisation de ses projets d’infrastructures en électricité. Tant que Karpowership est là, on ne va pas cesser d’assumer notre responsabilité sociétale envers le peuple guinéen (…)», soutient M.Amine CHAARI.

Cet important don est intervenu à un moment opportun, visant à combler des vides, «parce que ça correspond exactement à nos besoins de consommables au quotidien pour bien d’activités à l’institut. L’Institut national de santé publique fait beaucoup d’activités qui sont également des activités utiles pour la société dont entre autres: le suivi des personnes vivant avec le VIH, les hépatites, la méningite et beaucoup d’autres choses pour lesquelles ces consommables peuvent être utilisés », s’est réjoui professeur Abdoulaye Touré.

«Nous tiendrons beaucoup à renforcer cette collaboration pour le bien-être de la population. Et au nom de l’Institut et tous mes collègues, je vous rassure que ce qui est donné ici sera utilisé à bon escient, ira effectivement dans les laboratoires de biologie et moléculaires et ira également dans le cadre des prélèvements parce qu’il y a des gants et d’autres consommables », promet le DG de l’INSP.

Du point de vue ministère de la Santé, ce geste est effectué à un moment assez spécial, a exprimé le représentant du département à cette cérémonie de remise.

«Nous avons déjà connu trois vagues de coronavirus. Il se trouve qu’aujourd’hui les chiffres et les statistiques, du point de vue infection sont en train de baisser. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut aussi baisser les bras», rappelle Dr Bachir Kanté.