L’Alliance pour la République (APR) a réaffirmé, ce samedi 13 septembre 2025 à Hamdallaye dans la commune de Ratoma), son engagement en faveur de la démocratie et de l’État de droit. “Depuis sa création, l’APR œuvre pour la bonne gouvernance et l’instauration d’un véritable État de droit, piliers du développement socioéconomique et du bien-être des populations guinéennes”, a déclaré la coalition lors d’une conférence de presse.

Saluant la tenue du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, l’alliance estime que ce scrutin “constitue le soubassement du retour à l’ordre constitutionnel et de l’organisation administrative, sociale, économique et politique de notre pays”. L’APR considère que l’adoption de la nouvelle Constitution permettra de redéfinir les bases du fonctionnement des institutions républicaines tout en garantissant “les droits et libertés fondamentaux des citoyens ainsi que des associations politiques et apolitiques”.

Dans cet esprit, l’alliance appelle ses partisans à une mobilisation totale. “Nous invitons les Guinéens d’ici et d’ailleurs à retirer leurs cartes d’électeurs et à voter OUI pour marquer le retour à l’ordre constitutionnel et à la démocratie”, a lancé la coalition. Toutefois, elle a tenu à alerter les autorités électorales sur la nécessité “d’assainir de nouveau le fichier électoral afin de corriger les erreurs et permettre aux citoyens non enrôlés de s’inscrire” avant la tenue de prochains scrutins.