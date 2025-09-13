Trois magistrats ont été suspendus de leurs fonctions pour « faute lourde », conformément à la loi L/054/CNT/2013 portant statut des magistrats.

La décision ressort d’une note de service signée le vendredi 12 septembre 2025 par Mme Irène Marie Hadjimalis, secrétaire générale du ministère de la Justice, agissant « par ordre et par délégation spéciale de signature » du ministre.

Les magistrats concernés sont :

Mamadou Hady Diallo, substitut du procureur assurant l’intérim du procureur de la République près le Tribunal de première instance de N’Zérékoré ;

Amadou Oury Barry, juge de paix à la Justice de paix de Lola ;

Ibrahima Camara, juge au Tribunal de première instance de N’Zérékoré, occupant l’intérim du juge de paix de Lola.

Aucune précision n’a été donnée sur la nature exacte des fautes reprochées aux magistrats.