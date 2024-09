Le Directeur régional de la police de Conakry, le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Sano, a proposé le retour des Postes d’Appui (PA) dans la capitale pour faire face à la montée de la criminalité.

Lors d’une rencontre, ce vendredi 13 septembre 2024, avec le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, le Gouvernorat et les représentants des délégations spéciales de Conakry, le Commissaire Sano a évoqué l’inquiétante recrudescence du trafic de drogues et de la circulation d’armes non identifiées dans la ville.

« À Conakry, actuellement, nous enregistrons la rentrée des drogues de tous les côtés dans les débarcadères. Nous avons aussi la circulation des armes non contrôlées dont nous ne connaissons pas l’origine. Donc pour cela, nous devons réfléchir», a-t-il déclaré.

Face à cette situation préoccupante, le Commissaire Sano a recommandé la réinstallation des PA dans les zones identifiées comme criminogènes. Selon lui, cette mesure permettrait de renforcer la présence des forces de sécurité et de faciliter les patrouilles mobiles dans les quartiers sensibles.

« Nous recommandons que l’autorité réfléchisse à une installation des PA dans les zones criminogènes. Un PA déjà fixé permettra aux services de sécurité mobile de sillonner toute la zone», a souligné le Commissaire Sano.

Cette proposition fait écho à une stratégie de sécurisation déjà expérimentée par le passé et qui pourrait, selon les autorités policières, dissuader les criminels et réduire les actes de violence à Conakry.