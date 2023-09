Deux ans après le renversement du professeur Alpha Condé au pouvoir par le Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) le 5 septembre 2021, l’ex parti au pouvoir se remémore encore des souvenirs douloureux. Ce mercredi 13 septembre 2023, Souleymane Douno Keita, membre du bureau politique national dudit parti revient sur l’état d’esprit général du RPG arc-en-ciel.

” Deux ans après [le renversement d’Alpha], l’état d’esprit qui règne, c’est la résilience, la responsabilité et la remobilisation du parti. Il y a beaucoup de choses qu’on peut se reprocher. Moi je le dis assez souvent d’ailleurs, mais après une gouvernance c’est aussi cela. Il y a des aspects positifs et négatifs. Ce qui est important aujourd’hui avec le recul, on se rend compte que malgré tous les griefs qu’on avait faits à notre gouvernance, la situation est plus grave que ce qu’elle était en 2021”, a-t-il laissé entendre dans l’émission mirador de la radio Fim Fm.

A la question de savoir quel est le bilan des deux (2) ans de règne du CNRD, cet ancien député affirme qu’une transition n’est pas un moment de croissance économique.

” Moi je ne peux pas parler de bilan de la transition parce que pour moi, c’est mal connaître ce que signifie une transition. Une transition n’est pas un moment de croissance économique. C’est idiot de penser qu’on peut faire une croissance économique en transition. Et je vois des intellectuels se déboutonner pour donner des explications, ce sont des histoires. Une transition en soit est une crise, c’est à dire c’est une rupture de la légalité constitutionnelle et qui se caractérise par un certain élément standard propre à toutes les transitions. En ce moment, il y a une baisse de l’activité économique, les partenaires ne sont pas confiants, quand ils doivent investir et comme vous le savez on n’investi pas dans une situation d’instabilité. Aucun investir sérieux n’investit dans un pays instable”, a-t-il lancé

Des voix s’élèvent au RPG arc-en-ciel pour assimiler le retour à l’ordre constitutionnel au retour du professeur Alpha Condé au pouvoir. Pour Souleymane Douno Keita, cela est légitime.

” Unanimité ou non, c’est un ressenti exprimé par les militants, pas que des militants du RPG. La population évalue la situation en fonction de leurs conditions réelles, c’est qu’on se rend compte que deux ans après, la situation ne s’est pas améliorée au contraire elle s’est davantage dégradée sur tous les plans. Aujourd’hui, les prix ont flambé, la question des enseignants, les syndicats veulent manifester, des problèmes tout le temps à la justice, donc c’est tout à fait légitime pour les militants du parti de considérer que le retour du professeur Alpha Condé peut constituer les moyens de rétablir les choses”.