La Haute autorité de la communication (HAC), continue de prendre des sanctions contre les hommes de médias qu’elle accuse d’insuffisances professionnelles.

Après Abdoul Latif Diallo directeur de publication du site d’informations depecheguinee.com suspendu pour un mois, c’est autour d’Abdoulaye Bouka Barry journaliste chroniqueur à la radio Sabari FM et le directeur général de cette radio de subir la sanction de l’institution en charge de régularisation des médias en Guinée.

La HAC a annoncé ce mercredi 13 septembre 2023, la suspension du journaliste Bouka Barry et son directeur général pour une période d’un mois allant du mercredi 13 septembre au jeudi 12 octobre 2023.

La suspension de ces deux journalistes pour selon la Hac “des propos diffamatoires” tenus dans l’émission «Comprendre l’actualité» du 17 août dernier sur Sabari FM, fait suite à une plainte du Docteur Manizé Kolié pharmacien et président du syndicat des pharmaciens de Guinée.

Selon le communiqué de la Haute autorité de la communication diffusé à la RTG, le journaliste Bouka Barry et son directeur ont accusé sans preuve Dr Manizé Kolié et son organisation professionnelle d’avoir reçu plus de 920 millions de FG de la part des commerçants évoluant dans la vente illicite des produits pharmaceutiques.