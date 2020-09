« On ne convoque pas quelqu’un qui est en flagrant délit… »

Interrogé par nos confrères de Guinéenews sur l’arrestation de l’ancien coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) aux Etats-Unis, le commissaire central de la police judiciaire a fait savoir que Souleymane Condé a été interpellé pour ses publications sur son compte Facebook. Des publications, selon Fabou Aboubacar Camara qui constituent une infraction.

Il faut rappeler que Souleymane Condé a été arrêté alors qu’il venait de lancer son mouvement « Diversité républicaine de Guinée », samedi 12 septembre à la maison de la presse à Kipé.

En répondant aux questions de nos confrères suite à cette arrestation, commissaire Fabou a livré ceci:

« Il a été arrêté pour ses publications sur son compte Facebook. On l’a interpellé pour ça. Tout ce qui viole la loi constitue une infraction. C’est donc par rapport à ça qu’on l’a interpelé. On ne convoque pas quelqu’un qui est en flagrant délit. Il n’y a pas de convocation. On le localise, on le trouve, on l’interpelle. C’est ça la règle », a-t-il détaillé.

Cette arrestation a été aussitôt dénoncée et condamnée par le Fndc, à travers une déclaration.