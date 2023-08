C’est le secrétaire général de la jeunesse du parti de Sidya Touré qui a présidé l’assemblée générale de ce samedi 12 août 2023.

À l’ordre du jour, la décision du président de la transition qui donne le plein pouvoir aux gouverneurs de nommer les membres de conseils de quartier et districts en Guinée. Pour Ousmane Tolo Soumah, il est hors de question que l’Union des forces républicaines (UFR) s’associe à une telle démarche qui enfreint les règles démocratiques. « Nous avions une position bien avant aujourd’hui et celle de l’UFR est claire. Nous ne nous associerons jamais à un acte qui peut jouer sur la fibre de la cohésion sociale des Guinéens. Nommer un tel parce qu’il est en relation avec le gouverneur alors que les gens du quartier ne sont pas pour lui, cela créera toujours des problèmes conflictuels et nous à l’UFR, on ne badine pas avec ça », a expliqué le secrétaire de la jeunesse de l’UFR.

À en croire ce dernier, l’enjeu de la nomination des chefs de quartiers et districts, reste plus complexe que les élections présidentielles et législatives parce que c’est une élection de proximité. « Pourquoi prendre cette décision sans l’accord des partis politiques et organisations de la société civile ? Si on était sur la table pour trouver des solutions, personne n’aurait dit que l’UFR n’était pas associée. Cette décision peut-être source de conflit dans nos villages, secteurs et quartiers », a-t-il estimé.

Sur la question d’un éventuel agenda caché des membres de la transition, Ousmane Tolo Soumah hausse le ton et menace : « Que le CNRD comprenne, s’il a un agenda caché, même s’il nomme des chefs de famille à la tête des quartiers, son plan machiavélique ne marchera jamais en Guinée que cela soit clair. Mamadi Doumbouya n’a qu’à faire beaucoup attention avec ceux qui le conseillent sur la prise de certaines décisions. Ils n’ont pas fini avec la nomination des délégations spéciales, des préfets et sous préfets, ils décident de venir créer des problèmes au niveau des quartiers. »