Samedi 12 août 2023, le président de la transition guinéenne a reçu une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), la junte qui a pris le pouvoir au Niger.

Le général Abdourahmane Tchiani, chef de la junte nigérienne, a envoyé une délégation à Conakry pour exprimer sa gratitude au colonel Mamadi Doumbouya pour le soutien indéfectible. La délégation a été conduite par le général Moussa Salaou Barmou, chef d’état-major général des armées du Niger.

Pour cet officier, ancien commandant des forces spéciales du Niger, formé à l’Université nationale de la défense de Washington D.C, il était question démontrer la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la partie (CNSP) et tout le peuple du Niger à la Guinée. « Dans un premier temps, la déclaration du 31 juillet du CNRD suite aux évènements que vous connaissez, ce message a été très fort et pour [cela nous somme ] marqués par la solidarité de la Guinée vis-à-vis du Niger », a-t-il expliqué.

Général Barmou a également justifier les raisons qui ont motivé, la prise du pouvoir par le CNSP au Niger dans la matinée du mercredi 26 juillet 2023 : « Ce que je voudrais dire, au nom du général Abdourahmane Tchiani, chef de l’État, chef suprême des armées, était-ce que le peuple du Niger, était très inquiet suite à certaines dérives, sur le plan sécuritaire, dérives consécutives à des problèmes endémiques. Il était important donc pour la sauvegarde de notre nation, que nous puissions prendre nos responsabilités devant le peuple nigérien et devant l’histoire afin de sauver notre patrie. »

Pour le colonel Mamadi Doumbouya, la République de Guinée est un peuple panafricain qui sera toujours présent au côté des autres peuples du continent.

« Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes présents et nous serons toujours là. C’est ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger. Pour nous [la Guinée], il n’y que nous qui pouvons résoudre nos problèmes. Notre position est très claire. Et c’est vraiment de faire face aux problèmes de nos peuples », a déclaré le président de la transition guinéenne.