A l’assemblée générale de l’ex parti au pouvoir de ce samedi 12 août 2023 la situation sociopolitique et économique de la Guinée était à l’ordre du jour. Honorable Mohamed Lamine Kamissoko a mis l’occasion à profit pour parler du train de vie des guinéens et la détention de ses camarades.

Il reproche aux militaires au pouvoir, depuis le 5 septembre 2021, d’être à l’origine de la cherté de la vie en Guinée. Pour l’honorable Kamissoko, aujourd’hui le transport, la santé ainsi que le manger tout est devenu cher. “Alors pourquoi le coup d’Etat ? Parce que vous avez dit que le professeur Alpha Condé a pris les guinéens en otage, instrumentalisé la justice, entraîné la gabegie financière, le détournement etc.” Quand le PDG était là il y avait combien d’usine en Guinée et aujourd’hui il y en a combien ? On avait le riz sur le marché, on avait les denrées nécessaires sur le marché après le régime militaire de Lansana Conté qu’est ce qui est resté aujourd’hui ? Tout cela c’est la cause des régimes militaires, il faut que le guinéen réfléchisse. Depuis le coup d’Etat du 5 septembre quel est le prix du sac de riz, de piment, d’oignons ? Aujourd’hui, les guinéens ne mangent plus correctement. Je vous le dis aucun régime militaire ne peut développer un pays”, a lancé l’ancien député.

Pour ce membre du bureau politique du RPG arc-en-ciel, le professeur Alpha Condé a beaucoup fait pour les guinéens avant l’arrivée du régime militaire. D’ailleurs il invite les militants et sympathisants à se battre pour le retour de leur leader.

” Le professeur Alpha Condé a donner l’électricité aux guinéens, il a reconstruit l’hôpital Donka, il a construit des centres de santé dans plusieurs sous sous-préfecture, il a mis en place les fêtes d’indépendance tournante pour développer progressivement le pays. C’est incontestable, les grandes routes, les grands ponts sauf, quand on est dans l’irrationnelle, on va dire qu’il n’a pas travailler. Alpha Condé avait un plan de développement incomparable en Afrique. Chers militants et sympathisants une fois de plus ça ne sert à rien de désarmer. Nous sommes le parti le plus fort. Nous devons conserver notre posture et battons nous pour que le Professeur Alpha Condé revienne. Le peuple a besoin de lui “, a-t-il déclaré.

Ensuite, il a également abordé les ennuis judiciaires de certains acteurs politiques, en particulier la détention des anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé qui reste toujours une préoccupation au sein du parti jaune. Mohamed Lamine Kamissoko dénonce cette détention prolongée des hauts responsables du Rpg arc-en-ciel depuis presque deux (2) ans maintenant.

“Aujourd’hui comment est la justice ? Nos collègues sont en prison aujourd’hui. Vous attribuez des fautes aux gens, vous les envoyer directement en prison. Vous les gardez presque deux ans sans jugement. Où est la justice et qu’est-ce que la justice dit ?”