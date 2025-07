Le président camerounais Paul Biya a officialisé, ce dimanche 13 juillet 2025, sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Âgé de 92 ans et à la tête du pays depuis près de 43 ans, le chef de l’État brigue un huitième mandat consécutif.

Dans un communiqué, le président sortant a justifié sa décision par son engagement constant à garantir la stabilité et le progrès du pays : « Assurer la sécurité et le bien-être, telle est la mission à laquelle j’ai consacré mon temps et mon énergie depuis mon accession à la Magistrature suprême, en 1982 », a-t-il déclaré.

Paul Biya affirme que les fruits de son action sont tangibles : « Les résultats sont là. Visibles. Appréciables », tout en reconnaissant qu’il reste du chemin à parcourir. « Face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. J’ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dix Régions de notre pays et de la diaspora. Je suis candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 », a-t-il annoncé.

Le président camerounais a également tenu à rassurer ses compatriotes : « Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Le meilleur reste à venir », a-t-il conclu, en tant que candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti qu’il dirige.