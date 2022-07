Le Front national pour la défense de la Constitution a lu ce mercredi 13 juillet 2022, une déclaration dans laquelle elle a exigé la libération des personnes arrêtées lors de la mobilisation pour la libération de ses membres.

Tout d’abord le FNDC, «salut la mobilisation des citoyennes prodémocraties après l’enlèvement des camarades Oumar Sylla (Foniké Menguè), Mamadou Billo Bah et Alpha Midiaou Bah (Dianii Alfa) le mardi 05 juillet 2022, par le CNRD.» Et il exige la libération de toutes les personnes arrêtées en marge de cette arrestation qu’il qualifie « d’enlèvement.» Mais, aussi « la prise en charge effective de tous les blessés par le CNRD.»

Le Front a indiqué qu’il ne cédera pas à l’intimidation face à la lutte pour le retour à l’ordre constitutionnel. Il informe par la même occasion que les actes des agents de la BRB 2 et ceux qui les ont mandatés ne resteront pas impunis. Il annonce le dépôt éventuel, d’une plainte par ses avocats contre le commandant Jean Souaré de la BRB2 et son équipe, pour « violation de ses locaux, violences, tortures et arrestations arbitraires.»

Ensuite, le FNDC compte engager des poursuites judiciaires contre les commanditaires de cette arrestation, au niveau du Haut-commissariat des droits de l’homme et au conseil supérieur de la magistrature.

Enfin, cette organisation de la société civile guinéenne a demandé «les citoyens prodémocratie à se mobiliser d’avantage (…) pour les prochaines actions. Peuple de Guinée, la patrie nous interpelle. Notre démocratie est prise en otage. Mobilisons-nous d’avantage pour sauver la transition en vue d’un retour rapide a l’ordre constitutionnel.»