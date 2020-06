La pandémie de la Covid-19 continue son évolution dans le continent africain. Le continent a dépassé la barre des 200 000 cas confirmés, on dénombre ce jour plus de 226 000 contaminés du coronavirus et l’OMS s’inquiète de cette inscription.

Autre aspect souvent négligé, le nombre de guéris évolue de jour en jour au sein du continent, parmi les 226 423 cas confirmés ce matin, 104 244 ont été déclarés guéris de la Covid-19 dans l’ensemble des pays africains soit un pourcentage de guérison de 46,03%.

L’Afrique du Sud, pays le plus touché (61927 cas), compte aussi le plus grand nombre de guéris soit 35 008 guéris. Viennent après: l’Egypte (11 108 guéris), le Maroc (7664 guéris), l’Algérie (7322), le Cameroun (5557), le Nigéria (4891), le Ghana (3979), le Sénégal (3228), la Guinée (3106) et Djibouti (2730).

6140 décès sont aussi à déplorer dans l’ensemble du continent, avec l’Egypte (1422) et l’Afrique du Sud (1354) qui ont enregistré le plus grand nombre de décès.