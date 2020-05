En rendant hommage à Henriette Conté, le président de la République a félicité les efforts d’une dame qui s’est mise au service de sa nation, particulièrement, ses efforts en faveur des plus démunis.

Communiqué de la Présidence de la République

Conakry, 13 mai 2020 – Le Président de la République, Son Excellence le Professeur Alpha Condé, a la profonde douleur d’annoncer au peuple de Guinée le décès à Conakry le mardi 12 mai 2020, de l’ex Première Dame Madame Henriette Conté née Bangoura, épouse de feu le Général Lansana Conté, des suites d’une courte maladie.

Le Président de la République salue la mémoire d’une femme remarquable, d’une générosité admirable, qui s’est mise au service de la nation en faveur des plus démunis et adresse par la même occasion ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, aux familles Conté, Bangoura et alliées. Que l’âme de Madame Henriette Conté née Bangoura repose en paix.