Le ministre de la sécurité et de la protection civile a bouclé une visite de travail à Rome, jeudi 11 avril 2024. Avec son homologue italien, Bachir Diallo a exploré de pistes de partenariat en matière de lutte contre la migration clandestine, le terrorisme, la radicalisation, la cybercriminalité, de formation et besoins en équipements et matériels.

Au cours de leur seance de travail, le ministre italien de l’intérieur, Matteo Piantedosi, a souhaité le renforcement de la coopération entre son pays et la Guinée qui permettra de “trouver des solutions idoines à des problèmes d’intérêt commun comme : la lutte contre la migration clandestine, le terrorisme, la radicalisation, la cybercriminalité, la formation et besoins en équipements et matériels”, a-t-il déclaré en espérant que “les deux parties se retrouvent très rapidement à l’effet de matérialiser cette volonté par le biais de la signature d’un accord de coopération mutuellement avantageuse”, a rapporté le service communication du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC).

S’agissant de l’identification des migrants illégaux présumés Guinéens, Matteo Piantedosi s’est montré “favorable” convaincu que “le processus permettra de faire une décantation à l’effet de voir ceux qui méritent d’être rapatriés ou régularisés dans le cadre du respect des Droits humains”.

“De telles décisions ne se prennent pas par un seul ministre, mais se discutent au sein du Gouvernement . Nous allons nous inspirer de ce que cela à donner ailleurs : la Côte d’Ivoire et le Sénégal”, a fait savoir le ministre Bachir Diallo.

Pour matérialiser le partenariat bilatéral, une mission italienne est annoncée à Conakry en fin de ce mois d’avril pour jeter les bases de ce partenariat.