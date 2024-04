La Direction Générale de la Police Nationale a publié le bilan des accidents survenus lors des festivités de l’Aïd el-Fitr, célébrées les 10 et 11 avril 2024 en Guinée. Selon ce rapport, un total de sept (07) cas d’accidents de circulation routière ont été enregistrés à travers le pays, marquant une baisse notable de 41% par rapport à l’année précédente.

Malheureusement, ces accidents ont entraîné la perte d’une vie humaine à Madiana, où deux motos étaient impliquées. De plus, treize (13) personnes ont été blessées, dont deux (02) à Conakry et onze (11) dans les régions de l’intérieur du pays.

Les engins les plus souvent impliqués dans ces accidents étaient les motos, avec dix (10) cas recensés dans les régions éloignées et deux (02) véhicules à Conakry. La ville de Kankan a enregistré le taux d’accidents le plus élevé, avec trois (03) cas impliquant des motos, soit 42% du total des accidents enregistrés cette année.

Bien que la diminution du nombre d’accidents soit une nouvelle encourageante, ces statistiques soulignent toujours la nécessité de renforcer la sécurité routière dans le pays. Les autorités continuent de sensibiliser les citoyens à l’importance du respect du code de la route et de la prudence lors de leurs déplacements, surtout pendant les périodes de festivités où le trafic peut être plus dense.