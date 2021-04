C’était aux environs de 21 h le vendredi dernier à Maferinya que le nommé Abdoulaye Conté petit frère du mari de M’mamy Soumah l’a battu à sang dans leur domicile.

La raison évoquée par ce dernier serait l’infidélité de la femme (ndlr) , une version que réfute catégoriquement M’mamy Soumah qu’on a contacté par téléphone ce mardi 13 avril 2021.

«J’étais au marché pour vendre l’eau glacée comme d’habitude quand une de mes belles-sœurs m’a appelée au téléphone pour me dire que mon beau frère m’accuse d’adultère, surprise, aussitôt je décide de rentrer à la maison avec ma fille.

Mais sur le chemin du retour, l’ami de mon mari m’interpelle pour me dire la même chose et juste après mon mari arrive en me disant de rentrer récupérer mes affaires et partir chez mes parents.

C’est vers 21h alors que j’étais assise devant ma chambre que j’entends mon beau-frère proféré des injures à mon encontre et devant sa maman qui n’est pas intervenue, ne pouvant plus supporter de l’écouter m’injurier de la sorte, je décide de répliquer et c’est là qu’il est venu se jeter sur moi en me frappant avec du bois pendant des heures sans que sa mère ne réagisse», explique la mère de trois enfants.

Secourue par l’ONG (AFFDA) l »Amical des Femmes et Filles pour le Développement de l’Afrique, cette mère de famille décide de porter plainte contre son beau-frère pour coups et blessures volontaires.

Pour l’heure, la victime bénéficie des soins du côté l’hôpital de Maferinya et espère obtenir justice non seulement pour elle, mais « aux noms de toutes celles qui sont victimes de violences conjugales » a t-elle affirmée.