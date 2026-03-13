Le président Mamadi Doumbouya a présidé jeudi 12 mars 2026 une réunion exceptionnelle du Conseil supérieur de défense nationale (CSDN) consacrée aux questions stratégiques liées à la sécurité et à la stabilité du pays. L’information a été rendue publique par la Direction de la communication et de l’information de la présidence de la République (DCI-PRG).

Selon la DCI, cette rencontre de haut niveau s’est tenue au palais présidentiel en présence de plusieurs responsables civils et militaires. Autour du chef de l’État figuraient notamment le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, ainsi que le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. La haute hiérarchie militaire et paramilitaire ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont également pris part à la réunion.

Dans son compte rendu, la DCI souligne que « le Président de la République a présidé une réunion exceptionnelle du Conseil Supérieur de Défense Nationale consacrée aux questions stratégiques liées à la sécurité nationale et à la stabilité du pays ».

Au cours des échanges, le chef de l’État a donné des orientations jugées fermes aux membres statutaires du Conseil afin de renforcer la mobilisation des forces de défense et de sécurité.

La présidence indique que « dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer la vigilance et la coordination des institutions en charge de la sécurité, le Président de la République a donné des instructions fermes aux membres statutaires du Conseil afin de mobiliser l’ensemble des forces de défense et de sécurité ».

L’objectif, poursuit la même source, est de « garantir la sécurité des populations, préserver la stabilité nationale et assurer l’intégrité des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national».

Le chef de l’État a également rappelé aux responsables présents la portée de leurs responsabilités. Selon la DCI-PRG, « il a insisté sur l’impératif de discipline, de coordination et de réactivité des forces engagées dans la protection du pays ».

Pour la présidence, cette rencontre dépasse le cadre d’une réunion administrative ordinaire. Elle constitue « un appel fort à la responsabilité collective, un rappel à l’engagement patriotique des forces de défense et de sécurité et un signal clair de la volonté du Président de la République de placer la sécurité des citoyens au cœur de l’action publique».

La DCI affirme enfin que cette initiative s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de « préserver l’unité nationale et garantir aux Guinéens un environnement sûr, propice à la construction d’un avenir commun ».

Cette réunion stratégique intervient dans un contexte sécuritaire sensible dans la sous-région. Bien que le compte rendu officiel ne le mentionne pas explicitement, elle se tient alors que des tensions frontalières sont signalées entre la Guinée et le Libéria, notamment dans la zone de la préfecture de Guéckédou.