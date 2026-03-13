Le ministère guinéen des Infrastructures a annoncé le déploiement d’une mission technique conjointe sur le terrain le long de l’axe Hamdallaye–Sonfonia, dans la capitale Conakry. L’annonce a été faite à travers un communiqué publié ce vendredi 13 mars 2026.

Selon le département dirigé par Facinet Sylla, cette opération est menée en collaboration avec le ministère de l’Urbanisme et se poursuivra jusqu’au samedi 21 mars 2026.

Cette mission constitue une étape préalable au lancement des travaux de construction de la Corniche Nord en 2×2 voies, ainsi que de l’échangeur prévu au carrefour de Hamdallaye, l’un des points les plus stratégiques et les plus congestionnés de la circulation dans la capitale guinéenne.

Dans son communiqué, le ministère précise que les équipes techniques déployées auront pour principale mission de procéder à la délimitation de l’emprise du projet. Cette étape vise à identifier précisément les zones concernées par les futures infrastructures, une condition indispensable avant le démarrage effectif des travaux.

« Le Ministre des Infrastructures informe l’ensemble de la population de Conakry, en particulier les riverains de l’axe Hamdallaye–Sonfonia, que dans le cadre du projet de construction de la Corniche Nord en 2×2 voies et de l’échangeur du carrefour de Hamdallaye, une mission conjointe du Ministère des Infrastructures et du Ministère de l’Urbanisme est actuellement déployée sur le terrain », indique le communiqué.

Les autorités précisent également que cette mission se poursuivra jusqu’au 21 mars 2026 et permettra de finaliser les opérations de délimitation nécessaires à la mise en œuvre du projet.

Par ailleurs, le ministère appelle les populations riveraines à faire preuve de civisme et à collaborer avec les équipes techniques afin de faciliter le bon déroulement des opérations sur le terrain.