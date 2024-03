Bientôt un mois depuis sa nomination au poste de Premier ministre, Bah Oury peine à former son gouvernement. Contrairement à beaucoup d’autres, Édouard Zoutomou Kpogomou estime que cela ne va pas impacter le déroulement du chronogramme de la transition.

Pour le leader de l’UDRP, Bah Oury peut prendre tout le temps nécessaire pourvu qu’il fasse de bons choix. “Qu’il prenne le temps et qu’il choisisse les hommes qu’il faut pour remplir les tâches, je ne trouve pas cela exagéré. L’important est qu’en fin de compte, il sera tenu pour responsable de tout ce qui se passera. S’il rassemble une équipe faite de gens médiocres, c’est lui qui sera tenu pour responsable. Donc, il faut qu’il prenne son temps”, déclare le président de l’UDRP.

Pour ce membre de l’Anad, le retard de la mise en place du gouvernement n’aura pas forcément d’impact sur le chronogramme de la transition du moment que les affaires courantes sont évacuées par les secrétaires généraux qui assurent l’intérim.

“Ce que l’on doit faire maintenant c’est de réunir tous les efforts autour de l’essentiel afin que la transition prenne fin le 31 décembre 2024. Nous demandons au Premier ministre de faire appel à toutes les expériences qu’il a accumulées pendant qu’il était ministre de la Réconciliation nationale pour pouvoir d’abord réconcilier les positions divergentes, et faire en sorte qu’il y ait un nouveau cadre de dialogue inclusif avec la participation des formations politiques les plus représentatives pour discuter de la redéfinition du chronogramme et aller à l’essentiel”, a conseillé Edouard Zoutomou.