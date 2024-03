Les travaux de la 42ème édition du concours national de mémorisation du Saint Coran ont été lancés ce mercredi, 13 mars 2024, au Centre Islamique de Donka.

C’était en présence de Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition (CNT), le Premier ministre chef du gouvernement, représentant du président de la transition Mamadi Doumbouya et l’ambassadeur de l’Arabie saoudite en Guinée.

Dans son discours, Bah Oury a souligné la nécessité d’enseigner aux enfants les valeurs qui caractérisent une Nation unie et une République forte.

“Dans le contexte actuel de bouleversement des valeurs dans le monde, l’organisation de lecture du Coran est une démarche qui contribue à apporter une quête de spiritualité aux enfants de Guinée qui en ont besoin. Votre exercice et cette cérémonie traduisent cette tradition qui doit se perpétuer à l’avenir. L’esprit de tolérance, le maintien du vivre ensemble, les valeurs cardinales qui caractérisent une République soudée s’inscrivent en droite ligne avec les valeurs religieuses”, explique le Premier ministre.

Bah Oury rappelle que notre région est particulièrement troublée pour des raisons connues de tous.

C’est pourquoi, pour permettre à tout le monde de prospérer dans le cadre d’une République laïque, il soutient qu’il est important de faire en sorte que les valeurs de tolérance et le respect de la diversité soient maintenues.

“Ceci est une nécessité dans ce bouleversement où les volontés de domination sont en train de déchirer des pays, de déchirer des sociétés et sont en train de faire en sorte que là où il y a la paix que c’est la guerre qui prévaut”, a martelé le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a pris des engagements en faveur des hommes et des femmes qui consacrent leur temps à la lecture et à l’enseignement coranique dans les villes et villages.

“Un peu partout dans nos villages, il y a des enfants qui étudient le coran, des hommes se consacrent à l’enseignement coranique sans soutien, sans un véritable encadrement et sans infrastructures permettant de bien assumer cela. Nous allons travailler à inscrire progressivement tout en respectant les critères qui fondent une République laïque l’intégration de cet enseignement informel dans l’enseignement formel pour éviter que des êtres qui se consacrent à la religion finissent, malheureusement, dans la plupart des cas, dans une vie qui est une forme de mendicité”, a déclaré M. Bah.