À travers une déclaration rendue publique en conférence de presse, ce mercredi 13 mars 2024, le Groupe de réflexion et d’influence des femmes (GRIF) plaide pour une nomination paritaire de 50% des femmes dans le gouvernement.

“Le général de corps d’armées Mamadi Doumbouya a d’ors et déjà indiqué que pour le prochain gouvernement, au minimum, il faudra qu’il y ait 30% de femmes. C’est un objectif minimum et dans quelques années, je souhaite qu’on aille vers une parité”, avait déclaré le Premier ministre à Kindia lors de la célébration de la journée internationale des droits des femmes.

Cette annonce n’a pas reçu les échos souhaités au sein du GRIF qui exige la parité dans un pays où les femmes représentent 52% de la population. “Tout en saluant l’intention déclarée par nos hautes autorités de respecter et d’appliquer une représentation féminine au sein des instances gouvernementales, à hauteur de 30% au minimum, comme inscrite dans la Charte de la transition, nous insistons sur le fait que la représentativité devrait être le reflet de la diversité et de l’inclusion au sein de la société ; constituée majoritairement à près de 52% de femmes. Il est évident, pour nous, qu’une représentation de 30% au minimum de femmes dans le futur Gouvernement est une proposition qui est en deçà de ce principe de base lié à une réelle parité homme-femme, qui devrait être de 50%”, a fait savoir Asmaou Doukouré.

Pour cette activiste, les guinéennes, aussi bien sur le territoire national qu’à l’international, ont démontré depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, qu’elles ont les valeurs, les compétences, les connaissances, et les expertises requises pour contribuer de manière significative à la construction et au devenir de la Nation guinéenne. “Une représentation équitable au sein du Gouvernement ne serait pas simplement un acte d’équité, mais surtout une forte démonstration de l’engagement continu de la Guinée envers la réalisation des ODD, et en particulier le pilier cinq concernant l’égalité des sexes”, a-t-elle précisé.

Profitant du mois de mars dédié à la femme, le GRIF plaide vivement auprès des hautes autorités pour qu’elles consentent à faire ce geste historique qui garantirait une représentation paritaire à 50% de femmes au sein du futur Gouvernement.