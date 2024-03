Les coupures d’électricité sont devenues récurrentes ces derniers temps dans la capitale Conakry. En plus de l’explosion du dépôt des hydrocarbures à Kaloum, le Premier ministre, Bah Oury évoque d’autres raisons du délestage.

En marge d’une conférence de presse, ce mercredi 13 mars 2024, le patron de la primature a estimé qu’il est nécessaire que ses compatriotes comprennent dans quelle situation le pays se trouve avec cette histoire de coupure intempestive. “Nous n’avons pas la volonté d’empêcher les citoyens de bénéficier d’électricité. Les barrages hydroélectriques n’ont plus suffisamment d’eau pour différentes raisons. Ceux qui voyagent autour des barrages de Souapiti et de Kaleta peuvent le constater. Le niveau d’eau est particulièrement bas. Le niveau d’eau a atteint une cote d’alerte qui oblige à agir avec parcimonie jusqu’à ce que la situation puisse s’améliorer. Continuer à utiliser cette eau, c’est prendre le risque de rendre les barrages inutilisables. Et ce sera une grave perte pour la communauté nationale et pour le patrimoine en termes d’infrastructures de notre pays”, a-t-il martelé.

Bah Oury affirme que les autorités sont à pied d’œuvre pour trouver dans l’urgence une solution palliative afin d’éviter que la situation ne s’empire. “Des alternatives réalistes sont en train d’être prise en compte, nous allons vous les dire lorsque tout sera ficelé”.