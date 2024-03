La Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a renvoyé de nouveau le dossier de l’ex-ministre de la Défense du régime déchu, Dr Mohamed Diané. Son avocat Me Clédor Ly a eu un décès et par ce motif, l’audience a été renvoyée au 20 mars 2024.

Lors de sa dernière comparution, Dr Diané avait souhaité connaître précisément les accusations portées contre lui, insistant sur le montant supposé détourné qui demeure encore inconnu pour lui, après 22 mois de détention.

Pour rappel, l’ex ministre de la Défense sous Alpha Condé est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour des faits présumés de détournement des deniers publics et complicité.