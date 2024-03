Apparemment la mort par balle des deux jeunes manifestants à Kindia ne restera pas impunie.

Le procureur près le tribunal de première instance de Kindia ordonne des poursuites judiciaires contre les présumés coupables du meurtre de Abdoulaye Barry , élève âgé de 7 ans et Alpha Saliou Diallo, élève âgé de 14 ans qui ont perdu la vie en marge d’une manifestation contre le manque de l’électricité dans cette ville.

“En application des dispositions des articles 46 et 47 du Code de procédure pénale, le procureur, je demande de procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions d’Assassinat, de Coups et Blessures volontaires, de destruction d’édifice, vol et incendie volontaire. Des faits prévus et punis par les dispositions des articles: 208, 239, 373, 510 et 523 du Code pénal”, souligne le communiqué du parquet.

Un peu plutôt, en conférence de presse à Conakry, le Premier ministre avait demandé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur ce qui s’est passé.

Les évènements de Kindia ont fait deux morts, 13 blessés dont cinq policiers et trois cas graves, huit véhicules endommagés dont deux pour la police et la gendarmerie, la destruction et l’incendie volontaire du bâtiment abritant la Brigade de Proximité de Sambaya et la soustraction de plusieurs biens.

Selon le parquet, trente-sept personnes sont déjà interpellées.