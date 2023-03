La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu son verdict, ce lundi 13 mars 2023, dans l’affaire de vente illicite de médicaments. Dix-huit commerçants étaient poursuivis dans cette affaire. Les 244 conteneurs de médicaments saisis il y a 7 mois leur appartenaient.

Dans son verdict, le juge Francis Kova Zoumanigui a condamné Mamadou Alpha Diallo à 3 ans de prison avec sursis et Alpha Amadou Barry à 2 ans avec sursis. Ces deux sont solidairement aussi condamnés de payer de 5 millions GNF chacun à l’Etat à titre de dommages et intérêts. Les 16 autres, en cavale, ont été condamnés à 5 ans d’emprisonnement et au paiement de 1 milliard GNF chacun. Un mandat d’arrêt a été décerné contre eux.

La partie civile qu’est l’Etat, n’est pas d’accord avec ce verdict. Son avocat, Me Faya Gabriel Kamano compte relever appel pour que les dommages et intérêts soient revus à la hausse.