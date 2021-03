Comme à l’accoutumée, l’assemblée générale hebdomadaire du parti des Démocrates et de l’Espoir ( PADES) s’est tenue, ce samedi 13 mars 2021 à son siège à Kaporo dans la commune de Ratoma.

Au cours de cette assemblée, plusieurs questions ont été débattues notamment celle axée sur l’augmentation du prix du carburant, annoncé par Alpha Condé, lors du séminaire gouvernemental, la semaine dernière.

Mohamed Kaba, coordinateur du PADES, estime que vouloir augmenter le prix du carburant à la pompe serait une mauvaise idée de la part du gouvernement. Selon ce cadre du parti de Dr Ousmane Kaba, cette augmentation fera en sorte que le coup de la vie deviendrait encore plus cher.

Le coordinateur du Parti PADES invite le gouvernement à revoir le plan de riposte économique.

«Aujourd’hui, nous avons le covid-19 et Ebola, ça fait une double peine qui est difficile à soutenir. Mais il faut avancer. Il faut trouver d’autres leviers, s’appuyer sur ça et ne pas augmenter le prix du carburant parce qu’il sera contre productif. Cela ne nous permettra pas de résoudre le problème. La population ne pourra pas s’en sortir et si la population n’arrive pas à acheter, c’est toute l’économie qui va s’affaisser et cela pourra avoir des conséquences sociales que nous ne souhaitons pas. C’est pourquoi l’État doit suffisamment réfléchir avant de prendre une telle décision », conseille Mohamed Kaba.

Autre thématique abordée lors de cette assemblée générale, c’est celle liée à la réconciliation nationale. À la question de savoir si une mise en place d’un dialogue entre les acteurs politiques pourrait être effective, ce membre du bureau politique du PADES répond en ces termes.

«La mise en place d’un cadre de dialogue dans notre pays ne pourra pas être effective avec toute cette méfiance. Nous avons souhaité que ce dialogue se concrétise par des actes concrets. Et l’un des actes pour décrisper la situation serait la libération de tous les détenus politiques», souligne cet acteur politique.