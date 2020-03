Ligue 1 (J11, Retard): L’ogre Horoya passe par dessus SOAR…

Match en retard de la 11e journée de ligue 1 guinéenne, le Horoya AC a dominé sans forcer l’Académie SOAR ce vendredi au Stade du 28 septembre grâce à sa superstar Aristide Bancé.

A force de figurer sur deux tableaux, le champion de Guinée perd des forces et se voit obliger de mettre en attente certaines de ses rencontres. C’était le cas de ce HAC – SOAR qui devait se jouer depuis plus d’un mois. Qu’à cela ne tienne, le Horoya AC a tenu son rang en s’imposant sur la plus petite des scores, grâce à un but de sa star Aristide Bancé très bien servi par Morlaye Sylla (25´).

Ce petit pion permet à Lamine N’Diaye et ses poulains de compter 7 points d’avance sur son dauphin, l’Ashanti GB de Siguiri. Tandis que l’Académie SOAR tente tant bien que mal de s’extirper de la zone rouge…