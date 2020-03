Guinée: un acteur de la société civile propose le couplage des élections législatives et présidentielles

Mamadou Kaly Diallo, activiste de la société civile et par ailleurs consultant de l’ONG baïllonette intelligente a réagit ce jeudi 12 mars au rapport d’audit du fichier électoral publié mercredi 11 mars 2020, par la mission d’expertise de la CEDEAO.

Un rapport dans lequel la mission des experts décèle d’énormes anomalies dans le fichier électoral et fait des recommandations à la CENI.

Pour Kaly Diallo, le rapport vient réconforté la position de tous ceux qui avaient déjà dénoncé l’existence des électeurs problématiques dans le fichier électoral dont l’OIF.

«Nous savons tous qu’en Afrique les élections sont sources de violences surtout si elles ne sont pas transparentes. Et que la transparence des élections c’est tout le long du processus. C’est pourquoi à mon avis, le moment est opportun pour que les acteurs politiques se resaisissent et trouvent un cadre de dialogue inclusif et sincère avant d’aller aux élections. Donc, prendre du temps nécessaire pour toiletter ce fichier électoral. Que ça soit maintenent sous l’égide des Nations-Unies ou l’Union Africaine afin d’aller vers le couplage des élections législatives et présidentielles crédibles, inclusives et transparentes qui seront moins contestées vers la fin de l’année.»

Cet activiste de la société civile demande à l’institution en charge d’organiser les élections en Guinée, de n’est pas aller à l’encontre du constat fait par la communauté internationale au sein du fichier électoral.

«Il faut dire au président de cette CENI , de n’est pas précipiter la Guinée au bord du préjudice. On a tous vu depuis le 14 octobre dernier, le niveau de degré de la violence dans le pays. Je pense que Me Kebé doit arrêter, il ne peut pas aller à l’encontre de tout ce que l’opinion nationale et internationale dans sa globalité , que les partenaires techniques et financiers ont constatés dans ce fichier électoral. »

Kaly Diallo, a enfin, interpellé la mouvance présidentielle par rapport à cette crise.

D’ailleurs selon lui, la CENI et le pouvoir en place doivent tirer les leçons de cette situation et mettre l’intérêt de la Guinée en avant.