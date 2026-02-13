Nommé secrétaire général adjoint du gouvernement en avril 2024, le juriste Fayimba Mara a été relevé de ses fonctions après près d’une année de service.

Il a été remplacé à ce poste, ce jeudi 12 février 2026, par Mme Sirigbè Keïta, selon un décret du président de la République Mamadi Doumbouya, lu à la télévision nationale.

Jusqu’à sa nomination, Mme Sirigbè Keïta occupait les fonctions de cheffe de projet d’appui au perfectionnement de l’administration publique.

Parallèlement, au Secrétariat général des Affaires religieuses, Elhadj Ibrahim Ousmane Bah est maintenu à son poste de secrétaire général adjoint.

Ces décisions interviennent dans un contexte de réorganisation des cabinets ministériels, amorcée après la mise en place du nouveau gouvernement Bah Oury.