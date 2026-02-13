Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget a présenté, mercredi 12 février, le cadrage budgétaire de la Loi de finances 2026, lors d’une séance présidée par la ministre Mariama Ciré Sylla.

Selon un compte rendu publié sur la page Facebook du département, les premières projections font état d’une progression soutenue des recettes publiques et d’une hausse significative des dépenses d’investissement.

« Les premières estimations tablent sur une augmentation des recettes de 13,6 % par rapport à la LFR 2025 et sur une hausse de 28 % des dépenses d’investissement, notamment pour les projets structurants du Programme Simandou 2040, auquel le budget de l’État est pleinement aligné », précise la même source.

Le ministère annonce par ailleurs une amélioration attendue du solde budgétaire. « Le déficit budgétaire devrait s’établir autour de 3 % du PIB, contre 4 % en 2025 », un niveau jugé « conforme aux critères de convergence de la CEDEAO ».

À l’issue des échanges, la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget a donné des orientations visant à renforcer la mobilisation des recettes publiques.

Elle a également instruit les services techniques, sous la coordination de la Direction générale du Budget, de finaliser les données en vue de la validation du cadrage budgétaire.

Cette étape s’inscrit dans le processus d’élaboration de la Loi de finances 2026, marqué par la priorité accordée au financement des projets structurants, en particulier ceux liés au Programme Simandou 2040.