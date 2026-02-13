Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants, l’Office central anti-drogue (OCAD) a procédé à l’interpellation de deux femmes, dont une de nationalité étrangère. La première arrestation a été effectuée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

L’opération a permis de mettre la main sur une suspecte « en possession de plus d’un kilogramme de cocaïne, soigneusement dissimulée dans ses valises et au fond de ses chaussures. »

Selon le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Sangaré, directeur central de l’OCAD, cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Placée en garde à vue, « la première interpellée a rapidement mis en cause une présumée complice, une ressortissante étrangère résidant en Guinée. »

La seconde suspecte a été arrêtée le lendemain au quartier Bambéto par les services spécialisés. « Ces deux mises en cause ont été déférées au tribunal de première instance de Mafanco pour les besoins de l’enquête. »

À travers cette opération, la Police nationale réaffirme sa détermination à démanteler les réseaux de trafic de drogue et à renforcer la surveillance du territoire guinéen.