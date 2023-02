Samedi dernier au cours de l’Assemblée générale de son parti, Lansana Kouyaté a soutenu que le moment n’est pas opportun pour organiser des manifestations.

Cette sortie qui fait suite à l’appel à manifester du FNDC est mal perçue au sein de la classe politique et de la société civile. Des acteurs qui soutiennent le mot d’ordre du Front national pour la défense de la constitution ne manquent pas de mots et de qualificatifs pour critiquer le président du PEDN.

Le porte-parole de cette formation politique précise que, « Lansana Kouyaté a dépassé l’âge de la boxe (…) ».

« Il est surtout à l’âge d’éducation de ceux qui prennent l’espace public comme lieu d’expression d’un tempérament radioactif, de toute pensée qui traverse la tête pourvu que cela donne quelques likes et financements occultes. Ce n’est que le résultat d’une éducation de type maquisard et violente », a fait savoir Mohamed Cissé.

Pour que la paix règne en Guinée, le porte-parole du parti de l’espoir pour le développement national pense que le pays a besoin plutôt que de dialogue pendant cette période de transition.

« La parole publique ne s’adresse pas qu’à celui qu’on croit répondre mais à tous ceux dotés de bons sens et qui savent distinguer l’agitation de la sérénité, le réalisme du rêve d’immature et le patriotisme du populisme sous fond de dégâts publics organisés. La Guinée mérite l’apaisement, la transition nécessite dialogues et collaboration ; et la vie publique exige courtoisie, élégance et civilisation dans la contradiction. Demeurons en Paix avec nous-même et avec la société ».