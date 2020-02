Guinée: GAC œuvre pour le respect des normes environnementales (Publireportage)

La société Guinea Alumina Corporation (GAC) dispose d’une concession minière de 690 km2, dans la région de Boké, ville située au nord-ouest de la Guinée, précisément dans la localité de Tinguilinta.

Dans le but de répondre aux normes de l’Organisation internationale du travail et celles de la Société financière internationale (SFI), la filiale de la société Emirates Global Aluminium mise sur les compétences issues des communautés touchées par le projet.

Selon le Directeur de la Communication, Martin Simard que notre rédaction a rencontré, 4 650 travailleurs auraient été employés au moment des travaux de construction en 2018. Selon la même source, 85% étaient des Guinéens et 67% issus de la localité de Boké.

Disposant d’une voie ferrée de 135 km qu’elle utilise avec la Compagnie de Bauxite de Guinée (CBG), la première exportation de minerai de GAC a eu lieu au mois d’août 2019, au terme d’importants travaux de construction.

Infrastructures

De l’extraction de la bauxite au transport maritime, GAC dispose de machines de dernière génération. Actuellement, elle possède deux locomotives de 498 wagons pouvant transporter 85 tonnes de minerai chacun. Ce qui fait 160 mille tonnes chaque quatre jours. À cela s’ajoutent deux concasseurs qui transforment les blocs de minerais en agrégats qui vont être réduits par la suite à des dimensions acceptables pour le transport vers Wagons.

Société et Environnement

Pour la sauvegarde de l’environnement, GAC dispose d’un plan de gestion environnementale.

«Au niveau du gouvernement, il y a un certificat de conformité annuel qui se fait à travers les audits et les inspections. Vous avez aussi nos bailleurs qui font des visites régulières sur le site, pour voir les actions qui sont menées sur le terrain. Notre objectif, c’est d’éviter les endroits sensibles. Si on ne peut pas éviter, on minimise les dégâts. Ce que nous menons comme action également, c’est la réhabilitation de la zone et la restauration écologique en concert avec les communautés », a fait savoir le responsable de la biodiversité et de la conformité, Mamadou Samba Barry.

Outre le respect des normes environnementales, GAC traduit son souci majeur de préserver la nature par la mise en place d’une section qui s’occupe de la biodiversité.

Selon le Directeur de la mine, Moussa Mara, GAC a expédié plus d’un million de tonnes de minerai de bauxite depuis le début des exportations au mois d’août 2019. Elle poursuit sa montée pour atteindre sa capacité nominale de 12 millions de tonnes par an.