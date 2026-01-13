La Direction nationale des impôts (DNI) a annoncé, ce mardi 13 janvier 2026, le lancement officiel de l’opération de vente des vignettes de la Taxe unique sur les véhicules (TUV) pour l’exercice 2026. Les usagers de la route sont ainsi invités à se conformer à cette obligation fiscale dans les délais impartis.

Dans un communiqué, l’administration fiscale précise que la vente libre des vignettes TUV a débuté le 1er janvier 2026 et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2026. Durant cette période, les contribuables peuvent s’acquitter du paiement de leur vignette via plusieurs plateformes de paiement électronique mises à leur disposition.

Les canaux de paiement indiqués sont notamment Orange Money (144484#), MTN Mobile Money (440464#), Crédit Rural (*1111#), ainsi que les services Crédit Card, BNB et KS Pay.

La DNI avertit qu’au-delà du 31 mars 2026, une pénalité de 25 % sera appliquée, conformément à l’article 335, alinéa 3 du Code général des impôts. Cette majoration ne concerne toutefois pas les véhicules nouvellement immatriculés.