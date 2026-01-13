Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Oumar Diouhé Bah, était l’invité de l’émission Heure du bilan, diffusée ce lundi 12 janvier 2026 à la RTG. À cette occasion, il a dressé le bilan des actions menées en 2025 dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments.

Dans son intervention, le ministre est longuement revenu sur l’impact dévastateur de la circulation des médicaments falsifiés sur la santé des populations guinéennes. Selon lui, une part importante des décès enregistrés dans le pays serait liée à la consommation de ces produits illicites. « La lutte contre les faux médicaments, personne ne peut vous dire l’impact réel que cela a eu sur les Guinéens. Quand on vous dit ce qui a été retrouvé dans les conteneurs, vous verrez que la plupart des décès sont dus à ces faux médicaments. Des viols, des cas de démence, d’addiction, des décès dans les hôtels et motels, des insuffisances rénales et de nombreuses autres pathologies graves. Tout cela est lié à ce trafic », a expliqué le ministre.

Dr Oumar Diouhé Bah souligne également le lien entre la prolifération des faux médicaments et l’augmentation de la criminalité. « Parce qu’il y a ces médicaments, quand on les consomme, cela alimente une criminalité liée à ce trafic », a-t-il ajouté.

Faisant le point sur les saisies effectuées par les services compétents, le ministre a indiqué que l’ampleur du phénomène est considérable. « Si l’on cumule tout, on peut dire que plus de 400 conteneurs de faux médicaments ont été saisis. L’ensemble de leur contenu a été confisqué. Certains responsables ont été interpellés, jugés et condamnés », a-t-il martelé.

Pour le ministre de la Santé, cette lutte soutenue contre les médicaments falsifiés contribue à améliorer l’image de la Guinée à l’international. « La Guinée est régulièrement citée en exemple sur le plan international, et cela va dans le bon sens », s’est-il réjoui.