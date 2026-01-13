Plusieurs chefs d’État, membres de gouvernements et personnalités de marque sont attendus à Conakry à l’occasion de l’investiture du président élu, Mamadi Doumbouya, prévue le 17 janvier 2026. La cérémonie se tiendra au stade général Lansana Conté de Nongo.

L’organisation d’un événement d’une telle envergure nécessite des dispositions particulières, notamment sur le plan sécuritaire. C’est dans ce cadre que le chef de l’État a effectué une visite au Poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI), afin de s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs organisationnels et sécuritaires liés à l’investiture présidentielle.

« Lors de cette visite, le commandement du PCO-SI a présenté au président de la République le dispositif opérationnel global mis en place pour garantir le bon déroulement de la cérémonie. Une attention particulière a été accordée à l’architecture sécuritaire, conçue pour couvrir l’ensemble des phases de l’événement, dans un contexte marqué par la présence annoncée de plusieurs Chefs d’État et de Gouvernement à Conakry », a précisé la Direction de la communication et de l’information de la Présidence (DCI-PRG).

Selon la même source, le dispositif sécuritaire repose sur un commandement unifié, une coordination renforcée entre les différentes forces de défense et de sécurité, ainsi qu’une prise en compte rigoureuse des enjeux sécuritaires. « À cette occasion, le Président Mamadi Doumbouya a donné des instructions fermes et claires, en particulier en matière de sécurité et de fluidité des déplacements. Il a insisté sur la nécessité de garantir un climat de sérénité et de confiance, tant pour les invités de marque que pour les populations appelées à prendre part à cet événement historique. Ces orientations stratégiques ont été immédiatement intégrées par le commandement opérationnel, en vue d’affiner davantage le dispositif global », a indiqué la DCI.