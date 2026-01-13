Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, est de nouveau monté au créneau pour dénoncer les difficultés auxquelles son parti est confronté, dans un contexte marqué par une menace de dissolution brandie par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD). Invité récemment de Rfi, l’opposant a accusé les autorités actuelles de vouloir “détruire” son parti.

Interrogé sur l’obligation faite à l’UFDG d’organiser son congrès avant le mois de mai, sous peine de sanctions administratives, l’opposant soutient que son parti a été empêché de se conformer aux exigences légales.

Il affirme que les autorités ont, à plusieurs reprises, interdit la tenue dudit congrès, malgré la réunion des conditions nécessaires. « Chaque fois qu’on convoque le congrès et que les conditions sont réunies pour le tenir, ils l’interdisent. Par deux fois. Et après, ils nous suspendent parce qu’on n’a pas tenu le congrès, alors que ce sont eux qui nous ont empêchés de le tenir », a-t-il déclaré.

Pour Cellou Dalein Diallo, cette situation traduit une intention politique délibérée à l’encontre de son parti. « Vous voyez donc ce qui va se passer au terme de cette deuxième suspension. Je ne sais pas si ce n’est pas une haine, une volonté de neutraliser, sinon de détruire l’UFDG », a-t-il dénoncé.

Malgré la menace de dissolution et la perspective d’un exil prolongé, l’ancien Premier ministre assure qu’il n’entend pas renoncer à son engagement politique. « Le parti est un instrument de la lutte politique, parce que nous avons décidé de lutter par les voies légales. Nous allons continuer la lutte de plus belle », a-t-il affirmé.

Il estime enfin que les autorités de la transition ne bénéficient pas de l’adhésion populaire. « Nous sommes encouragés par le désaveu du régime constaté lors du référendum et amplifié pendant le simulacre d’élection présidentielle du 28 décembre », a-t-il conclu.