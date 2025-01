Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation se mobilise activement pour la préparation de la 9e édition des Jeux Universitaires (JUG). Ce grand événement, qui se déroulera dans les mois à venir, bénéficiera du soutien et de l’engagement de l’international français Djibril Cissé, désigné ambassadeur de cette édition. Il a été accueilli ce lundi 13 janvier 2025 par le ministre Alpha Bacar Barry, marquant ainsi le lancement officiel des préparatifs de cette nouvelle édition.

La particularité de cette édition, qui se déroulera à Kindia, réside dans le fait qu’elle réunira des étudiants-athlètes des institutions d’enseignement supérieur du pays. Cet événement se veut être une véritable célébration du sport, de la culture et de l’innovation. Le choix de la figure emblématique du football mondial, Djibril Cissé, n’est pas anodin.

« Monsieur Djibril Cissé est un footballeur international professionnel aguerri, avec plus de 700 matchs disputés et plus de 200 buts marqués. Il a évolué dans plusieurs championnats, notamment en France, où il a fait ses débuts avec les cadets de l’équipe nationale française, avant de poursuivre sa carrière en Angleterre, en Italie et en Turquie. Pour nous, c’est un honneur absolu de l’avoir comme ambassadeur pour cette 9e édition des Jeux Universitaires de Guinée », a expliqué Kandas Condé, chef du service de promotion des sports, des arts et de la culture universitaires du MESRI.

Fier d’être honoré par les responsables du ministère de l’Enseignement supérieur pour cet événement d’envergure nationale, l’ancien attaquant de l’équipe nationale française a exprimé sa gratitude :

« Pour moi, la jeunesse, que ce soit en Afrique ou en Europe, c’est l’avenir. Il faut mettre tout en œuvre pour leur transmettre mon expérience, mon vécu et mon histoire, afin d’aider ne serait-ce qu’un seul d’entre eux à avoir une carrière. Ce serait déjà quelque chose de très beau. Donc pour moi, c’est vraiment une fierté et un honneur de pouvoir accompagner ces jeunes et même d’être là pour observer s’il y a de futurs talents, que ce soit dans le football ou dans l’art. Pourquoi ne pas offrir mon aide grâce aux contacts que j’ai en France ou en Europe pour soutenir la jeunesse guinéenne ? Cela dépendra des talents que l’on découvrira pendant ces jeux. Je travaille actuellement dans un club de football assez connu, l’AJ Auxerre, et il existe plusieurs manières de relier la Guinée à l’AJ Auxerre, par exemple. Cela pourrait être une piste à explorer. »

Contrairement aux éditions précédentes, où les compétitions se limitaient aux seules disciplines sportives, cette année, le département a ajouté une dimension artistique et culturelle. Des disciplines telles que la peinture, la sculpture et les défilés de mode ont été intégrées.