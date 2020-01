Coupe CAF : Le Horoya reste solide à Bamako !

Pour la quatrième journée de la phase des poules de la Coupe des Confédérations Africaines, le Horoya AC a ramené un nul de Bamako, où il affrontait le Djoliba AC.

C’est par un triste (0-0) que s’est soldé le duel entre les voisins maliens et guinéens à Bamako. Vainqueur (1-0) à Conakry il ya quelques semaines, le Horoya AC n’a pas gagné à l’extérieur, malgré de belles opportunités. Mais le champion de Guinée n’a pas perdu non plus, et garde ainsi les commandes de son groupe avec un total de 8 points après ses 4 premiers matchs.

Le Dimanche 26 janvier, pour ce qui serait son dernier match de cette phase des poules à domicile, le Horoya AC recevra les sud-africains de Bidvest Wits et pourrait assurer sa qualification en cas de victoire.

Le classement du Groupe B :

1 – Horoya AC (8 points)

2 – Djoliba AC (5 points)

3 – El Nasr (5 points)

4 – Bidvest Wits (2 points)