Organisée par le gouvernement kenyan en partenariat avec le YouthConnekt Africa Hub et le PNUD, la 6e édition du Sommet YouthConnekt Africa s’est déroulée du 8 au 12 décembre 2023 à Naïrobi.

Le sommet de cette année a réuni plus de 20 000 jeunes, responsables gouvernementaux, chefs d’entreprise et champions du développement et vise à mettre en lumière le leadership et l’innovation des jeunes pour l’intégration de l’Afrique à travers des discussions politiques, des récits et des réseaux, ainsi que des programmes axés sur les entrepreneurs, notamment un marché et des réunions d’investisseurs.

La Guinée était présente à travers le ministère de la Jeunesse et des sports, le PNUD et plusieurs autres partenaires à savoir : ANSUTEN, Webb Fontaine, UCEP et la Direction nationale des PME.

Conduite par la Directrice nationale de l’emploi et l’auto-emploi jeunes, Aminata Kouyaté, la délégation guinéenne était composée de 18 personnes dont des jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovateurs.

“Ce sommet est une université panafricaine à ciel-ouvert qui m’a permis de créer non seulement un réseau très riche, mais surtout d’apprendre sur des sujets comme la gouvernance inclusive par exemple, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur”, a déclaré le président du Conseil national des jeunes de Guinée, Abdoulaye Diané.

Abondant dans le même sens, Safiatou Emma Diakité PDG de Emmaf a fait savoir que ce sommet lui a permis de “tisser des connaissances dans mon domaine de la création et de la mode. Mais au-delàs de ça, à travers les partages d’expériences, de comprendre comment développer mon business hors de mon pays”

YouthConnekt Africa est devenu le plus grand organisateur d’entreprises et de politiques sur le développement de la jeunesse en Afrique. Organisé par des chefs d’État, le sommet engage les jeunes avec des dirigeants, des décideurs politiques, des champions du développement et divers acteurs sur les questions de développement émergentes. Cela entraîne une forte influence politique et des investissements accrus dans la création d’opportunités pour les jeunes en Afrique.

YouthConnekt Africa Hub est une plateforme panafricaine qui cherche à autonomiser les jeunes en améliorant leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences tout en investissant dans leurs idées, innovations et initiatives afin que l’Afrique progresse dans l’exploitation de ses dividendes démographiques d’ici 2030.