Le Conseil national de la transition (CNT) a de nouveau interpellé le gouvernement sur la situation financière jugée « préoccupante » de l’Électricité de Guinée (EDG).

Dans son rapport d’examen du volet recettes du Projet de Loi de Finances Rectificative (PLFR) 2025, la Commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle budgétaire dénonce « le faible niveau de recouvrement des créances dues par EDG aux sociétés de gestion des barrages hydroélectriques ».

Les chiffres contenus dans le document sont révélateurs : la Société de Gestion de Kaléta (SOGEKA) n’a pu recouvrer en 2025 que 502 472 dollars américains, soit 0,37 % d’une créance totale estimée à 135,27 millions USD sur EDG.

La Société de Gestion de Souapiti (SOGES) affiche une performance similaire, avec 1,14 million USD récupérés sur une créance globale de 234,89 millions USD, soit 0,49 %.

Face à ces résultats « alarmants », le CNT appelle le gouvernement à restructurer en urgence EDG. L’institution recommande notamment :

une amélioration significative du recouvrement des factures d’électricité ;

une révision du modèle de gouvernance de l’entreprise ;

et une meilleure discipline financière dans les relations entre EDG et les sociétés de gestion des barrages.

Le CNT rappelle en outre que, malgré les soutiens financiers considérables accordés par le Budget national de développement (BND), EDG continue de provoquer « des pertes répétées de recettes sûres à l’État».

L’organe législatif invite ainsi les ministres de l’Énergie et des Finances à prendre sans délai les mesures correctives nécessaires afin de restaurer la viabilité financière du secteur électrique national.