Dans une déclaration rendue publique ce mardi 12 novembre 2024, les Forces vives de Guinée (FVG) ont lancé un appel à la mobilisation pour exiger le départ du colonel Mamadi Doumbouya du pouvoir et la mise en place d’une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025.

Tout en réitérant leur opposition “ferme” à l’interdiction systématique des manifestations, les FVG ont dénoncé “la mort de 63 jeunes tués par les forces de sécurité lors de rassemblements pacifiques.”

Sur le plan économique, les membres de la plateforme ont également constaté la paupérisation des citoyens dans un contexte de crise exacerbée par la hausse du coût de la vie, l’accès limité à l’eau potable, à l’électricité et aux produits de première nécessité.

“Les autorités actuelles utilisent les ressources de l’État pour s’enrichir et enrichir leurs proches, tout en négligeant les services essentiels comme la santé et l’éducation. Face à ce sombre tableau, les Forces Vives de Guinée lancent un appel solennel à l’unité d’action et à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, civiles et militaires, pour exiger le départ de la junte et la mise en place d’une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025”, ont-ils prévenu, exhortant les citoyens à ne pas accepter la dictature de la junte au pouvoir.

“Aux forces armées, les Forces Vives de Guinée vous rappellent que votre rôle est de protéger la nation, non de servir les intérêts personnels d’un groupe ou d’un homme. Refuser de soutenir l’abus de pouvoir est un acte de loyauté envers la patrie”, ont lancé les acteurs politiques.