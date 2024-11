En réponse aux directives du Premier ministre Bah Oury, le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé, ce mardi 12 novembre 2024, la création d’une commission d’enquête mixte. Cette commission aura pour mission de faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la disqualification des équipes nationales U-17 de Guinée des tournois UFOA A en 2019 et 2024.

Dans l’arrêté signé par le ministre Keamou Bogola Haba, il est mentionné que cette commission dite « indépendante d’enquête, d’analyse et de recommandations » a pour mission de faire la lumière sur la disqualification successive en 2019 et 2024 des équipes nationales masculines de football U-17 et d’analyser les questions d’âge et de documents administratifs des athlètes de toutes les disciplines sportives pratiquées en Guinée, peut-on lire dans le document.

Elle est composée de 14 membres et aura 30 jours ouvrables à compter du 11 novembre 2024 pour faire son travail, a fait savoir Kéamou Bogola Haba. Ce sont :

1. Président : Monsieur Ben Daouda Nassoko, Président du Comité national olympique et sportif guinéen,

2. 1er Vice-Président : Professeur Hassan Bah, Président de l’Ordre des médecins,

3. 2ème Vice-Président : Monsieur Mamadouba Paye CAMARA, Président de la Fédération guinéenne de handball,

4. 3ème Vice-Président : Monsieur Lancinet KEITA KABASSAN, Représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports,

5. Rapporteur : Monsieur Hassane II DIALLO, personne ressource.

Membres :

6. Dr N’Zébéla Togba PIVI, Directeur national des Sports et des Activités physiques,

7. Colonel Salim BANGOURA, Président de l’Association des médecins sportifs de Guinée,

8. Dr. Mermoz MANIMOU, Directeur général de la Médecine du sport,

9. Madame Aissatou Thiam, Directrice générale des Normes et suivi des organisations sportives,

10. Dr Marcel Faya Leno, personne ressource,

11. Monsieur Amadou Tham CAMARA, Président de l’Association des journalistes sportifs de Guinée,

12. Monsieur Mamadou Alpha Hann, Président de la commission Statut joueur à la Fédération guinéenne de football,

13. Monsieur Aziz Sylla, Chef du département Statut joueur à la Fédération guinéenne de football,

14. Monsieur Kanfory SYLLA, Ancien sociétaire du Syli national de football ; personne ressource.